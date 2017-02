Ile Maurice: Squatters - «Mo pou krazé, netwayé partou», dit Soodhun

Jusqu'ici, la situation de plusieurs dizaines de milliers de squatters a été revue. Il ne reste plus que 400 d'entre eux à être régularisés, d'après le plan établi par le ministère du Logement et des terres.

«Cette situation ne peut plus durer. On ne peut pas dire qu'on ne trouve pas un emploi pour prendre soin de sa famille à Maurice! Le gouvernement a prévu la construction d'au moins 700 maisons pour régulariser la situation des squatters dans le pays. Nous allons jusqu'à offrir à cette catégorie de personnes la possibilité d'acquérir une maison en remboursant une modique somme pendant 25 ans.» Le ministre souligne qu'il faut que les gens comprennent qu'il faudra vivre dans la discipline.

Or, d'autres occupants illégaux investissent maintenant les lieux à Camp-Carol. «C'est inacceptable!» lâche le ministre. Et d'ajouter qu'il s'est fixé comme objectif d'en finir avec le problème de squatters d'ici juillet. Showkutally Soodhun veut mettre un terme à l'occupation illégale après avoir effectué un relevé des endroits distincts. «Je prévois de passer à l'acte et de démolir les maisonnettes construites illégalement.»

Le ministre du Logement et des terres explique qu'il avait pris la décision, il y a quelque temps, de déloger une dizaine de squatters de Camp-Carol pour les transférer à Sottise. Ces derniers ont accepté leur transfert car ils ont désormais droit à l'eau et l'électricité.

Les abris des nouveaux squatters seront démolis. C'est ce qu'a qu'affirmé le vice- Premier ministre et ministre du Logement et des terres, Showkutally Soodhun, à l'express, le vendredi 24 février. Il s'insurge contre le fait qu'une centaine de personnes aient illégalement pris possession des terres de l'État à travers le pays. «Je serai sans pitié envers les nouveaux squatters.»

