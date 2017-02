Madagascar: Affaire judiciaire - Une vingtaine de magistrats révoqués

«C'est un défi qui a été lancé. Sanctionner ou encore prendre des mesures contre des collègues magistrats n'est certes pas une décision des plus aisées, mais cela a été fait dans une optique d'assainissement du système judiciaire, dans son ensemble. Affirmer que la magistrature est le règne total de l'impunité et du corporatisme serait, de ce fait, gratuit et déplacé, vu le nombre de cas traités ainsi que les mesures prises par le CSM », poursuit le garde des sceaux.

l'objet de sanctions tandis que deux autres ont été relaxés au bénéfice du doute, faute de preuves suffisantes. Les trois derniers ont, en revanche obtenu une décision de relaxe pure et simple. Ayant servi dans trois juridictions différentes, les trois magistrats révoqués ont été accusés d'abandon de poste pour l'un, contre incompétence notoire, comportements prohibés et incompatibles avec la disposition statutaire du magistrat, ou encore corruption pour les autres. Parmi eux, l'un a déjà fait, auparavant, l'objet de traduction devant le conseil.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.