Afrique: Première édition du grand prix « Africa democracy »

Le 14 mars 2017, le Journal du luxe et l'Ifop vous donnent rendez-vous au cœur du Marias à Paris à… Plus »

D'ailleurs, le Président du Sénégal était bien impliqué dans la résolution de la crise au Burkina Faso. Président de la Cedeao d'alors et chef de fil de la médiation a réussi à convaincre Gilbert Diéndéré. Ce dernier a finalement cédé le pouvoir après le coup d'Etat en Septembre 2015. Et les jeunes de la plateforme ont salué le rôle important du Président Macky Sall. La situation est connue de tous : la transition s'est poursuivie.

Cette plateforme se félicité de l'engagement du président sénégalais dans la résolution pacifique de la crise en Gambie. Son porte parole Abeh Tewa Eric affirme que depuis son accession au pouvoir en 2012, Macky Sall « n'a posé que des actes allant dans le sens de la consolidation de la démocratie et développement au Sénégal et en Afrique ». Il ajoute que le « déploiement de l'armée sénégalaise sur le territoire gambien, le président Sall a pu contraindre Yahya Jammeh, président déchu, à céder le pouvoir à Adama Barrow, président démocratiquement élu. Grâce à l'hospitalité du président Sall, Adama Barrow a pu prêter serment à l'ambassade gambienne à Dakar dans les délais constitutionnels ». C'est ce qui marque l'attention de la plateforme sur l'implication personnelle et la fermeté du 4e Président sénégalais dans la crise postélectorale en Gambie. Des actions qui « ont redoré le blason de la Cedeao sur le plan international », souligne t-il lors d'une conférence de presse.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.