Sénégal: CEDEAO - La Banque marocaine BMCE en piste pour lubrifier les coffres de la BIDC plombée

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour ne citer que ces pays doivent la bagatelle de 36 milliards de Fcfa ( 22 milliards pour le Sénégal et -10 Mds pour la Côte d'Ivoire ) . Les présidents Ouattara et Macky Sall ont été saisis à ce sujet pour l'apurement de leurs dettes, a appris Confidentiel Afrique. L'arrivée des Marocains soulagera la trésorerie de la BIDC qui est presque au point mort et a mis la pédale douce sur ces gros investissements prévus dans la région.

. Est ce que cela qui explique cette opération de charme du président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Marcel Alain De Souza, à l'endroit du Royaume chérifien pour venir à sa rescousse via ses majors bancaires ciblées, telle que la BMCE. Laquelle est courtisée à fort turbo par le Président de la Cedeao qui tente de reluire les coffres de la BIDC plombée depuis ces deux dernières années. Selon des informations en possession de Confidentiel Afrique, la BIDC s'est rapprochée du géant bancaire marocain BMCE d'Othman Benjelloun pour une prise de participation au capital de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).

Copyright © 2017 Confidentiel Afrique. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.