Togo: James Inhofe - 'Trump sera un bon président'

'Nous avons un nouveau président qui sera un bon président. Nous sommes ici pour réaffirmer notre engagement à renforcer la collaboration entre nos deux pays. Je suis l'un des sénateurs qui a plus visité le Togo et je connais très bien le dossier', a-t-il déclaré à l'issue de l'audience.

Cette loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce une croissance fondée sur les exportations.

Les deux hommes ont parlé coopération parlementaire, renforcement des relations bilatérales, sécurité et environnement. M. Inhofe est président de la commission sénatoriale de l'Environnement et des Travaux publics.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.