Congo-Kinshasa: L'opposant E. Tshisekedi inhumé au cimetière de la Gombé à Kinshasa (gouverneur)

Quatre sites avaient été proposés dont trois dans le centre de Kinshasa et un au siège de l'UDPS, à Limete, ce quartier populaire et fief du parti d'opposition. Ils ont tous été refusés. Le gouverneur de Kinshasa avait alors avancé une ordonnance-loi de 1914 selon laquelle « toute inhumation ne peut se faire que dans un cimetière ».

Pour le moment, du matériel de construction d'un chantier voisin, un petit bureau du ministère de l'intérieur et un container faisant office de poste de police encombrent encore le site, mais les autorités de la ville promettent que tout sera nettoyé et préparé dans les prochains jours.

En République démocratique du Congo (RDC), le gouverneur de la ville de Kinshasa a finalement tranché. L'opposant historique, Etienne Tshisekedi, sera inhumé au cimetière de la Gombé et non pas dans le siège de son parti, l'UDPS, à Limete, comme l'avaient demandé les responsables de cette formation politique, lundi dernier. Un choix validé par la famille mais de façon provisoire. Les restes de l'opposant congolais sont toujours à Bruxelles, en Belgique, où il s'est éteint le 1er février.

