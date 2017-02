Madagascar: Phénomène - Des collégiens subissent l'Ambalavelona

Interrogé sur ces cas, un responsable au sein du ministère de l'Éducation affirme que le rapport n'est pas encore arrivé au sein de leur département. En février 2016, le MEN a enregistré près d'un millier d'élèves, regroupés dans 84 établissements scolaires de 14 régions, victimes de ce phénomène qui ressemble à de la sorcellerie. À l'époque, un gourou a été condamné à un an de prison, pour avoir jeté des sorts à une centaine d'élèves à Miandravizo. Le MEN, le Conseil des Églises chrétiennes à Madagascar (FFKM) ainsi que la Direction Nationale des Écoles Privées (DINEP), se sont mobilisés et ont fait appel à la solidarité, face à la gravité de la situation. Des cultes œcuméniques ont été organisés un peu partout, dans le cadre de cette solidarité. Depuis, le phénomène semble s'être atténué, au niveau des établissements scolaires. Avant de refaire parler de lui quelques mois plus tard...

Il est difficile de déterminer les vraies causes de ce phénomène. « Des spécialistes du sentimental parlent de "psychose de masse". La faim pourrait provoquer aussi de telles attitudes », explique le Dr Jean de Dieu Rakotondranaivo qui envisage de faire des enquêtes et des investigations, pour comprendre le fait. Pour d'autres, il s'agit de sorcellerie.

Ces faits auraient eu un antécédent. « La semaine dernière, trois des jeunes collégiennes présentaient les mêmes signes. Et ce jour (ndlr : hier), leur crise s'est reproduite. L'une d'entre elles est sortie de la classe, une deuxième l'a suivie et elles se sont évanouies. Les mêmes symptômes se sont produits sur d'autres élèves, presque toutes les 5 minutes », rajoute ce médecin.

L'Ambalavelona resurgit au niveau des établissements scolaires. Il a fait une dizaine de victimes dans le collège d'enseignement général (CEG) de la ville d'Ambatofinandrahana, région d'Amoron'i Mania, hier, selon le rapport du médecin inspecteur du district, Georges Jean de Dieu Rakotondranaivo. « Nous avons compté 13 filles et un garçon de trois classes parallèles de la 3e, parmi les victimes. Ils ont été agités, d'autres ont pleuré et ont eu des hallucinations visuelles, comme si quelque chose les a effrayé », relate ce médecin, joint au téléphone.

