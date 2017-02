Madagascar: Affaire Befandriana-Nord - La police nationale désavouée

Le ministre et son staff n'auraient-ils donc pas contre-vérifié le rapport à eux transmis, avant d'en faire une « lecture » publique Sous les feux croisés de l'opinion qui peine à croire qu'une quarantaine d'éléments d'intervention n'aient pas pu empêcher « une aliénée mentale » d'incendier cinq villages, et face aux démentis à la pelle, le contrôleur général de la Police, actuellement à Befandriana-Nord, a soutenu : « Attendons de voir les résultats de l'enquête ».

Des femmes et des enfants, notamment, auraient essuyé des coups et se sont vu imposer une marche forcée de plusieurs kilomètres, ainsi qu'une nuit à ciel ouvert, dans la localité de Tavenina. Cette « vengeance policière », la hiérarchie, ou du moins, le commandement des éléments sur terrain, a vraisemblablement tenté de le camoufler. Contacté, le contrôleur général de police Norbert Anandra, ministre de la Sécurité publique, a mis de l'eau dans son vin et changé de discours.

La descente massive des FIP de Mahajanga et Antsoihy dans la commune d'Antsakabary est une réaction au lynchage d'un brigadier et d'un agent de police, accusés de « racket » par les villageois, le 11 février dernier. Une réaction dont l'objectif annoncé était d'arrêter les responsables des deux vindictes populaires, mais qui, à en croire les faits rapportés par les locaux, s'est transformée en « expédition punitive ».

Cinglants . Les démentis de la version des faits servie au public par la police nationale sur l'affaire de Befandriana-Nord, se sont enchaînés hier. Le procureur de Mandritsara, les prêtres et habitants de ce district accablent les éléments des Forces d'intervention de la police (FIP) de Mahajanga et Antsoihy. Ils affirment la responsabilité de ces derniers, dépêchés sur place, dans l'incendie de cinq villages dans la commune d'Antsakabary.

