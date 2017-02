Maroc: SM le Roi félicite l'Emir de l'Etat du Koweït à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'Emir de l'Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de quiétude à l'Emir de l'Etat du Koweït et à son illustre famille et de davantage de progrès et de prospérité au peuple koweïtien.

Le Souverain réitère, à cette occasion, Sa grande considération des liens de fraternité et d'estime mutuelle liant les deux Chefs d'Etat et leurs deux familles et des relations privilégiées de coopération fructueuse et de solidarité agissante entre les deux pays, faisant part de Sa certitude que ces relations vont se renforcer davantage grâce à la détermination commune à les hisser à un niveau de partenariat exemplaire comprenant l'ensemble des domaines, en vue de répondre aux aspirations des deux peuples frères et contribuer au renforcement de la coopération et de la solidarité entre les peuples de la Oumma arabe.