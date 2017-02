C'est fait. Malgré les divergences muries durant 15 longues années d'un des conflits ethniques les plus sanglants en RDC, Pygmées -Twa- et Bantous ont signé un pacte de non agression.

Ce, à l'issue du forum de réconciliation organisé du mercredi 22 au vendredi 24 février 2017. Ouvert et clôturé au nom du Chef de l'Etat par le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, ces assises ont connu la participation de plusieurs acteurs. 7 commissions ont été mises en place durant les travaux pour scruter le passé, en épinglant les origines de la crise et, aussi, en projetant un avenir meilleur en donnant les pistes de solution. 32 résolutions ont été adoptées, finalement, suite aux rapports desdites commissions. Pour dire adieux aux affrontements, des flèches et autres armes blanches ont été incinérés, symboliquement, par le VPM Ramazani Shadary. Qui, en plus, a planté un arbre dsigne de paix. « C'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre, celle de la paix et la cohabitation pacifique entre les deux communautés ayant les mêmes droits et devoirs en tant que congolais », a-t-il déclaré dans son speech. Après l'entente entre les deux communautés, l'heure devrait être à l'application des résolutions du pacte afin de pacifier, réellement, le Tanganyika, lancent des analystes. Le VPM Ramazani Shadary a, à la fin de ces assises, regagné Kinshasa avec le sentiment du travail bien accomplie, d'un pari gagné.

500.000 déplacés de part et d'autres dans les territoires affectés, près de 300.000 maisons incendiées et 400 écoles détruites les 4 dernières années suite aux conflits Pygmées-Bantous dans l'Ex-Katanga. C'est pour mettre fin à cela que l'Etat congolais avec le concours des notables et des partenaires internationaux ont cru bon d'organiser un forum mettant les deux parties ensemble pour tabler sur comment la paix pouvait-elle régner de nouveau de manière durable. "Le Gouvernement veut mettre les leaders de deux communautés autour d'une même table pour résorber toute mésentente et restaurer une paix durable et la cohabitation pacifique ", révélait le cabinet du Ministère de l'Intérieur et Sécurité. L'importance de ces assises a requis le déplacement physique du VPM Emmanuel Ramazani Shadary.

Les pygmées ont fourni toute une flopée de réclamations au cours du forum. Il s'agit, entre autres, de l'abandon du sentiment de supériorité des Bantous, de l'abandon de l'esclavagisme et violations de leurs droits civils et politiques, des infrastructures de base propres, des mariages mixtes Pygmée et bantou, car ils les accusaient les Bantous de toujours être emportés par le charme des femmes Pygmées mais qu'ils sont égoïstes quant au même sentiment dans le sens inverse. De leur coté, les Bantous accusaient, eux-aussi, les Pygmées de bien de péchés qu'il faudrait dissoudre avant une réelle entente. Au sujet du mariage mixte, la délégation des Bantous soutenaient qu'avant de pouvoir prétendre épouser leur fille, les Pygmées devaient apprendre à être propre mais encore, à avoir des bonnes maisons. Malgré la prise de bec, à la fin, les deux communautés sont parvenues à se mettre d'accord sur toute la palette des divergences.

Les commissions

A chacune des sept, une thématique a été accordée et l'expertise des composantes cadraient avec la pertinence des sujets à débattre. La commission des Députés nationaux ainsi que provinciaux et Sénateurs tablaient sur la spécificité des textes légaux pour résoudre durablement les conflits. Celle des membres des gouvernements national et provincial ainsi que des délégués de la Présidence à scruter les défis à relever en termes d'administration, de gouvernance et des moyens pour pérenniser la paix. La commission des délégués des Twa et la société civile-ONG a eu le sujet relatif aux convergences, les divergences, les acquis et comment les résoudre et maintenir durablement les différentes communautés en communion. Les délégués des agences des Nations Unies, de la Monusco et des ONGs internationales ont eux eu pour thème la problématique de l'expertise, appuis et moyens à rendre disponible aux autochtones pour faciliter la cohabitation.

Les chefs coutumiers, des mutualités socioculturelles et des éléments d'auto-défenses se sont chargés à faire des propositions pour la campagne de sensibilisation pour un changement d'attitude et de comportement. La sixième commission a été constituée des confessions et communautés religieuses. Ils ont concocté les messages devant permettre ladite sensibilisation. La septième commission a été composée des territoriaux et des membres du conseil de sécurité. Eux, conformément à leurs compétences, ont formulé les stratégies à mettre en œuvre pour la sécurisation des uns et des autres, et sur la manière de restaurer l'autorité de l'Etat au Tanganyika.

Clôture

