Burundi: Crise au pays - Les inquiétudes du secrétaire général de l'ONU

Mais le signal le plus alarmant reste les propos du président Nkurunziza qui a explicitement laissé entendre fin décembre qu'il pourrait briguer un quatrième mandat en 2020. « Cela risquerait d'intensifier la crise et de saper les efforts collectifs en vue d'une solution durable » note le secrétaire général.

Le rapporteur spécial Jamal Benomar n'a pas les moyens de mener sa mission tandis que la composante droits de l'homme est toujours persona non grata. Dans le même temps, la situation sécuritaire sur le terrain ne cesse de se dégrader. António Guterres évoque 200 cas de disparitions forcées depuis octobre 2016 et le rôle grandissant des milices Imbonerakure qui entretiennent insécurité et climat de peur dans le pays.

Il pointe aussi les récents propos du président Pierre Nkurunziza qui a évoqué la possibilité de se représenter pour un quatrième mandat et de plonger le pays dans une crise toujours plus grave.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.