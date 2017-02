Congo-Kinshasa: Radio Okapi fête ses 15 ans

En RDC, radio Okapi a fêté son 15ème anniversaire hier, samedi 25 février. Créée en 2002, cette radio entièrement financée par les Nations unies depuis le retrait de la fondation Hirondelle il y a deux ans, est unique en RDC. Radio la plus écoutée, avec plus de 14 millions d'auditeurs quotidiens, cette radio a pour cahier des charges de livrer à l'ensemble des Congolais une information crédible et non partisane à travers tout le pays.

Radio Okapi produit des émissions, des journaux parlés en cinq langues : quatre langues locales et la langue française. C'est la première spécificité de Radio Okapi. Et la deuxième (spécificité), c'est cette plateforme où les gens peuvent s'informer : Radio Okapi couvre toute la RDC avec des journalistes dans tous les coins et recoins du pays