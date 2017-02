Centrafrique: Des chefs militaires quittent Bambari, la Minusca se mobilise

De son côté, l'ONU affirme « qu'avec les moyens exceptionnels mis en œuvre en termes de force militaire, la Minusca est en train d'empêcher une guerre et que dans les prochains jours des gendarmes et des policiers centrafricains seront déployés à Bambari ».

A Bambari, la situation est confuse. Et l'incompréhension demeure sur les réelles motivations de ces départs. Les chefs de groupes armés disent œuvrer pour la paix et accepter le désarmement voulu par le gouvernement et la Minusca, mais les contreparties sont encore inconnues.

En une semaine donc, ce ne sont pas moins de trois chefs de groupes armés qui ont quitté la sous-préfecture de la Ouaka. Après Ali Darass de l'UPC en début de semaine, ce sont les généraux Gaëtan et Tarzan, appartenant respectivement aux groupes anti-balaka et RPRC, qui partent de Bambari.

