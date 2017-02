Cameroun: Agression du Ministre Tchiroma contre l'Union des Populations du Cameroun - La réaction de l'UPC

document

Dans sa lettre de 2014 il se référait, et à raison, au MINADT qui assure la tutelle des associations et des partis politiques au Cameroun. Mais dans sa lettre de 2017, il ordonne directement au DG de la CRTV de remplacer le mandataire de l'UPC à l'émission " Espaces politiques", réservée aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale.

* En 2014, il reconnaissait que le Secrétariat Général est l'organe qui assure l'Exécutif de l'UPC; aussi a-t-il naturellement fait du SG l'ampliataire de sa lettre au DG de la CRTV

* Mais voici qu'en 2017, et sans qu'aucun Congrès n'en ait ainsi décidé, le Ministre de la Communication évince d'autorité le SG de l'UPC au profit du Président du Bureau du Comité Directeur qu'il fait désormais ampliataire de ses injonctions au DG de la CRTV

* Il en décide ainsi en en validant indûment des actes irréguliers issus des réunions séditieuses d'Août et Novembre 2016 et, bien plus grave encore, en s'appuyant abondamment sur des articles (le 66 et le 77) qu'il attribue péremptoirement aux statuts de l'UPC.

* Le scandale politique de sa croisade anti upéciste, c'est d'ignorer que depuis 1952, les statuts de l'UPC n'ont que 34 articles! Ils n'ont pas changé en près de 70ans et c'est comme tels qu'ils sont déposés, et visibles, au MINATD.

* D'où viennent donc ces articles scélérats que le MINCOM assène officiellement et arbitrairement à l'UPC pour chambouler et sa hiérarchie, et son fonctionnement?

* En quoi le Porte-parole du gouvernement, chef d'un parti de la majorité gouvernementale, se croit-il fondé à s'ingérer aussi brutalement dans la gestion interne de l'UPC?

* Peut-on seulement imaginer qu'après avoir pris acte des résultats du Congrès des 6 et 7 juin 2014 le 22 juin 2016, le Gouvernement de la République ait subrepticement ordonné à son Porte-parole de déclencher une nouvelle croisade contre l'UPC, ce au moment même où l'UPC appelle avec insistance au dialogue national pour anticiper et apaiser des turbulences sociales persistantes?

* Les actes d'autorité ainsi posés allant au-delà d'une simple erreur de précipitation, et quelle que soit la volonté de soutenir une relation privée, le Porte-parole du gouvernement se trouve dans une situation concrète de flagrant délit d'usage de faux et d'abus d'autorité.

* L'UPC voudrait se persuader que le Ministre Tchiroma, Porte-parole du gouvernement, ne renoncera pas à la lucidité nécessaire pour reconsidérer les actes délictueux qu'il vient de commettre contre l'Union des Populations du Cameroun, et dont le préjudice pluriel est d'une inimaginable gravité sociale et politique.

Pour le Secrétariat Général de l'UPC et p.o

Charly Gabriel Mbock, Secrétaire National à la Communication