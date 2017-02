Gabon: Grève des enseignants - L'appel des parents d'élèves

La fédération estime que l'Etat et les enseignants ont pris en otage les parents d'élèves et leurs enfants. Elle craint une année blanche. Les élèves eux-mêmes l'ont compris. La semaine qui s'achève, ils sont descendus dans les rues pour réclamer la reprise des cours.

René Mezui Menié, le président de la Fédération urge l'Etat à ouvrir un véritable dialogue avec les syndicats. « Qu'ils rappellent autour de la table les syndicalistes grévistes et qu'ils arrêtent d'envoyer ces messages va-t'en-guerre qui n'arrangent personne. Nous avons suivi des suspensions de salaire, ce n'est pas normal si on veut que la sérénité revienne dans cette grande famille de l'éducation. »

