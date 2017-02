Egypte: La fuite des Coptes du Nord-Sinaï face à la traque du groupe EI

Pas de vainqueur entre l'Egypte et le Mali (0-0) lors de la première journée de la phase de groupes de la… Plus »

« Deux hommes ont tapé à la porte de la maison à 22h30, ils m'ont demandé si j'étais chrétienne, si la famille était chrétienne. J'ai répondu oui. Ils sont allé chercher mon mari et mon fils et leur ont tiré dessus, puis ils ont brûlé le corps de mon fils. »

A Ismaïlia, Nabila Faouzi veut témoigner de l'horreur qu'elle vient de vivre. A 65 ans, vêtue d'un large chandail et d'un jupe noirs, elle est en deuil. Mardi dernier, son fils et son mari ont été assassinés par des hommes armés.

Les déplacés dénoncent la violence des jihadistes, la peur qui les habitent, mais aussi l'immobilisme des autorités et une économie au point mort. Après avoir abandonné maison et effets personnels, ils sont dans l'attente d'un relogement.

Ils visent principalement la police et les militaires, mais depuis quelques semaines, les chrétiens semblent être la nouvelle cible privilégiée du groupe terroriste. En quelques jours, un peu plus d'une demi-douzaine de chrétiens ont été tués chez eux ou dans la rue.

Des dizaines de familles coptes ont fui el-Arich et le Nord-Sinaï ces jours-ci, pour trouver refuge plus à l'ouest. Depuis deux semaines, une série de meurtres ciblés, orchestrés par le groupe Etat islamique, frappe la communauté chrétienne égyptienne dans cette province devenue zone de guerre. L'Eglise évangélique a organisé, en coopération avec les autorités, l'accueil des déplacés dans la ville d'Ismaïlia, sur le canal de Suez.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.