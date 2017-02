Mali: Nouvelles dates pour l'installation des autorités intérimaires dans le Nord

Maladresse du gouvernement ? « Non. Il y a eu des incompréhensions, c'est vrai, mais je ne crois pas qu'il y ait eu des maladresses », répond Mohamed Ag Erlaf, ministre malien de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.

Au Mali, de nouvelles dates ont été fixées pour la mise en place des Conseils régionaux intérimaires dans les régions du nord du pays. Ils devaient voir le jour le week-end dernier, mais la nomination controversée d'un gouverneur à Kidal avait suscité la colère de l'ex-CMA (Coordination des mouvements de l'Azawad) et bloqué le processus. Le différend a été résolu et Bamako a donc annoncé l'installation des présidents des conseils régionaux intérimaires dans quatre régions du nord, à partir de mardi 28 février.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.