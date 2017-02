Angola: Bié - Le candidat du MPLA défie l'opposition

Il a dit que l'exécution de certains programmes n'aurait lieu qu'après les élections générales d'août prochain, mais cela dépendrait du soutien du peuple. A cinq mois des élections, a-t-il poursuivi, la société ignore encore les programmes gouvernementaux de l'opposition qui ne fait que critiquer ceux qui travaillent. João Lourenço a conseillé les militants de ne pas prêter attention aux critiques de l'opposition et a promis qu'il continuerait à poursuivre le programme du MPLA jusqu'à la victoire finale (aux élections de 2017). «Qui est en mesure de nous suivre qu'il le fasse et nous allons voir qui va atteindre la ligne d'arrivée en premier", a-t-il défié l'opposition.

Cuito — Le candidat du MPLA à l'élection présidentielle de 2017, João Lourenço, a déclaré samedi à Cuito, province de Bié, que son parti était le seul en mesure de continuer à diriger l'Angola, et a défié les partis de l'opposition à suivre le parcours du MPLA durant la précampagne et la campagne électorale.

