Congo-Brazzaville: Distinction - Huppert Malanda, lauréat du Prix Aimé Césaire de poésie de la société des poètes français, à Paris

C'est le 1er février que le jury des prix de poésie de la Société des poètes français (SPF) a publié, à Paris, le palmarès des poètes lauréats primés par leur illustre institution pour cette année 2017. Le Congolais Huppert Malanda a été distingué pour son recueil de poème intitulé « L'aube des insurrections perlières ».

Décerné pour la première fois, ce prix prestigieux, dont le poète congolais est le tout premier récipiendaire, rend hommage à Aimé Césaire qui a été unanimement reconnu comme étant le plus grand poète noir du vingtième siècle. Cette distinction ne fait qu'appuyer l'appréciation de madame Arlette Chemain Dégrange, professeur émérite et spécialiste de la littérature africaine, qui considère Huppert Malanda comme le digne héritier des plus grands écrivains du Congo,

La SPF est la plus ancienne association liée à la poésie et la plus prestigieuse en France. Elle est fondée depuis 1902 à l'occasion du centenaire de la naissance de Victor Hugo par José-Maria de Heredia, Sully Prudhomme et Léon Dierx. Cette société d'utilité publique a pour mission principale de créer et de renforcer les liens d'amitiés et culturels entre tous les poètes francophones par le biais de ses vingt-cinq délégations dans l'espace francophone. Elle encourage la vocation poétique et rend hommage aux illustres poètes disparus de toute nationalité ayant illustrée la langue française, en entretenant leur souvenir.

Editrice de poètes contemporains depuis 1998, la SPF gère une librairie-galerie ; l'espace Mompezat, installé au 16, rue monsieur le Prince dans le sixième arrondissement de Paris. Chaque année, elle décerne des prix poétiques. Et pour cette année 2017 la SPF a décerné des prix à plusieurs récipiendaires dont le Congolais Huppert Malanda.

Il s'agit des prix : grand Prix de la SPF ; Prix Victor Hugo ; Prix Léon Dierx ; Prix josé-Maria de Heredia ; Prix sully Prudhomme ; Prix Auguste Dorchain ; Prix Louis Aragon ; Prix Charles Baudelaire ; Prix Jean Cocteau ; Prix Paul Eluard ; Prix Théophile Gautier ; Prix Jean Giono ; Prix Alphonse de Lamartine ; Prix Charles Peguy ; Prix Arthur Rimbaud ; Prix Claude Roy ; Prix Paul Verlaine. Alors que des diplômes d'honneur de la société des poètes français ont été décernés à la Belge Chantal Demeter et aux poètes Français Marie Derley, Marie Gagnon, Henri Gauthier, Eliane Hurtando, Françoise Kerleau, Noël Metallier, et Nicole Metivier.

Notons que la cérémonie de remise des prix aura lieu, le 27 mai 2017, à l'occasion de l'assemblée générale de la SPF.

Interrogé à propos de ce prix, le poète congolais Huppert Malanda a déclaré que « L'aube des insurrections perlières », est son poème d'appartenance au soupirail du Bassin du Congo ; son inlassable bonheur d'appartenir à la spumosité du majestueux Congo, parce que l'avenir est à polir entre mémoire et espérance, du fait que le plus court chemin vers le progrès est celui qui passe par l'accomplissement de la liberté... Avant d'avouer qu'il appartient à la notoriété d'un fleuve qui coule vers le ciel.

Dans ce long poème de 65 pages écrit à la manière du « Cahier d'un retour au pays natal » d'Aimé Césaire, Huppert Malanda qui prend possession de son humanité ouvre son poème à travers la prière suivante :

« Que la lune fleurisse mon cœur d'affections incandescentes !

Que la lune refonde les perles de ma mémoire orageuse !

J'appartiens à la nuit dont les étoiles sont des totems

J'appartiens à l'esprit du fleuve rose (... )

J'appartiens à la civilité du tigre

Mon chant est un de lumière (... )

J'appartiens à la marche verte plus longue que le chemin

J'appartiens à toutes ces constellations d'humanisme

Qui serpentent les atolls des fraternités

J'appartiens aux âges qui viennent

J'appartiens aux normes du pleuvinement des lumières (... ) ... ».

« L'aube des insurrections perlières », sera publiée à compte d'éditeur par les éditions de la société des poètes Français.

Rappelons que Huppert Malanda est lauréat de nombreux prix littéraires dont les plus récents sont ; premier prix international de poésie « J'écris, je dis paix » organisé par les éditions Teham en France, en octobre dernier, et le prix « Halaly » de poésie 2016 au mois de juin dernier.