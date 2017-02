Gabon: Tour cycliste du Gabon - Tout savoir sur la Tropicale

2015 : Le Tunisien Rafaa Chtioui est le premier coureur maghrébin à remporter le classement final avec le plus gros écart jamais connu sur la Tropicale, 2'07", entre le vainqueur et son dauphin.

2014 : 1ère victoire finale d'un coureur africain grâce à l'Erythréen Natnael Berhane. Il s'impose face à l'Espagnol Luis Leon Sanchez avec le plus petit écart (1 seconde) jamais connu sur la Tropicale entre le vainqueur et son dauphin au classement final.

2010 : Année de la passation de témoin entre l'équipe de la Française des Jeux qui avait remporté les quatre premières éditions et l'équipe Europcar qui découvre le Gabon cette année-là et remporte sa 1ère victoire avec Anthony Charteau.

A quelques heures des premiers coups de pédale du Tour cycliste du Gabon, Tropicale 2017, les organisateurs ont dévoilé quelques statistiques relatives aux grandes dates de l'événement qui est à sa 12è édition cette année. On y découvre notamment, la première victoire africaine d'étape, le passage historique à Port-Gentil, etc

