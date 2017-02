Togo: Matthieu Dossevi, « bien en sélection », salue Gakpe

@s_gkp13 triste d'apprendre ta retraite internationale, mais ce fut un plaisir de partager ces moments avec toi Sergio, aka Trey Songz 😉, bien que jsuis sure que nos périples te manqueront rapidement 😂😜. Good luck pour le reste de ta carriere et j'espere qu'on se recroisera tres vite, sur ou en dehors des terrains. ✌🏽️👊🏽🇹🇬🇹🇬

« Je suis content en sélection« , nous a t-il confirmé. Une information qui devrait soulager Claude Le Roy et son staff technique ainsi que la FTF (Fédération togolaise de football), alors que nos informations indiquent bien que d'autres joueurs devraient suivre la même voie que Gakpe dans les semaines, voire mois à venir d'ici le début des éliminatoires de la CAN 2019.

