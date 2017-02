Afrique: La visite de Gianni Infantino inquiète Issa Hayatou

Le fauteuil de la présidence de la CAF sera, disons âprement disputé. Déjà en plus de ces 14 pays de la COSAFA, on annonce d'autres, à l'instar du Nigeria qui soutiendraient le challenger d'Issa Hayatou. Avec la présence du Gianni Infantino, les autres pays d'Afrique ne vont pas hésiter à tourner le dos à Issa Hayatou. Ce dernier qui n'avait pas soutenu l'actuel président, avait appelé les présidents des fédérations africaines à voter pour le Cheikh Salman lors du congrès de la FIFA en février 2016. Ce qui pourrait expliquer la présence du Suisse au Zimbabwe, histoire de lui rendre la pièce de sa monnaie.

La présence du président de la FIFA et sa secrétaire générale, la Sénégalaise Fatma Samoura à Harare donne du poids à cette rencontre et fragilise du coup le premier responsable du football africain qui pourtant, par le biais de son secrétaire Hicham El Amrani, avait écrit à Chiyangwa de surseoir cette organisation.

