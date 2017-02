Faut-il désespérer de la RDC quand on sait qu'au-delà de ces tensions politiques, le pays est aussi en proie à des violences de toutes sortes, en rajoutant ainsi à la souffrance des populations qui ne savent plus à quels mouvements rebelles se vouer, tant ils sont nombreux ?

Et comme pour ne rien arranger vient s'ajouter la bagarre déjà ouverte au sein de l'opposition au sujet de la désignation du Premier ministre et le président du Conseil de suivi de la Transition.

L'heure n'est plus aux querelles d'épiciers. Le Vieux a besoin de repos ; lui qui, chaque jour qui passe, ne fait que se retourner dans son cercueil, au regard des passes d'armes tous azimuts entre l'opposition, le pouvoir et sa famille biologique.

A quand donc la fin de la danse macabre ? C'est la question que tout le monde se pose. Mais à l'analyse, on se rend compte que le pouvoir congolais semble avoir fait plus de concessions que ne l'a fait l'opposition qui, pour tout dire, tire un peu trop sur la corde.

Or, les militants de l'UDPS ne l'entendent pas de cette oreille ; eux qui estiment de leur côté que Tshisekedi n'est pas un quidam pour reposer dans l'anonymat dans un cimetière. Ces derniers-là, on le sait, veulent faire de la tombe de Tshisekedi un lieu de pèlerinage où peuvent venir se recueillir tous ses fans.

En tout cas, en attendant que tranche la famille biologique de Tshisekedi, on peut dire que c'est reparti pour de nouvelles empoignades verbales entre le pouvoir et l'opposition politique, en l'occurrence les militants de l'UDPS. Ce d'autant que l'on imagine mal les autorités congolaises revenir sur leur décision ; elles qui soutiennent qu'elles veulent se conformer à la loi qui interdit formellement tout enterrement en dehors des cimetières, en RDC.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.