Afrique de l'Ouest: 25ème FESPACO - Le Maroc à la conquête d'un 5ème Etalon d'or

Le Maroc, l'un des pays les plus représentés à la 25ème édition du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO-2017), ouverte samedi dans la capitale burkinabèe, est à la conquête d'un 5ème Etalon de Yennenga, la plus prestigieuse récompense de cette grande messe du 7ème art africain. Le Maroc, qui est l'actuel détenteur de l'Etalon d'or (2015) avec le réalisateur de "Fièvres" Hicham Ayouch, est le seul pays à avoir remporté à quatre reprises ce prestigieux Prix depuis son institutionnalisation en 1972.

Le Maroc a obtenu ses trois autres Etalons en 1973 avec "Les mille et une mains" de Souheil Ben Barka, en 2001 avec "Ali Zaoua" de Nabil Ayouch, et en 2011 avec le film "Pégasse" de Mohamed Mouftakir.

Cette année encore, le Maroc, fort de ses quatre Etalons, qui participe à la 25è édition du FESPACO, qui se tient du 25 février au 4 mars 2017 à Ouagadougou sous le thème "Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel", est représenté à la compétition phare de cette manifestation culturelle avec deux longs métrages, en l'occurrence "A mile in my shoes" de Said Khallaf et "A la recherche du pouvoir perdu" de Mohammed Ahed Bensouda.

Au total, 20 longs-métrages seront en compétition pour l'Etalon d'or de Yennenga. Le Maroc sera également présent à la compétition officielle de la catégorie "Fiction court métrage" avec "Hyménnée" de Violaine Maryam Blanche Bellet, à la compétition officielle "Films documentaires" "Les hirondelles de l'amour" de Jawad Rhalib, et à la compétition officielle de la catégorie "Films des écoles africaines de cinéma" avec "Derrière l'imaginaire" de Hiba Chaari de l'Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech, et "Terminus" de Mamadou Hady Diawara (même école).

Le Maroc fait également partie du Jury de sélection des meilleurs films en compétition.

Ainsi, Nourredine Sail, l'ancien directeur du Centre cinématographique marocain sera le président du jury longs métrages. A rappeler aussi que la RAM (Royal Air Maroc) est le transporteur officiel de ce prestigieux Festival de cinéma pour les éditions 2017 et 2019. Une convention a été signée dans ce sens en février 2014.