Cameroun: Déficit d'infrastructures - Yingui veut plus de routes

Limitrophe de sept communes,dont certains dans la Sa-naga-Maritime et une, cellede Ndikinimeki, dans la régiondu Centre, Yingui, située à environ 140km de Douala, dans le département du Nkam,n'a qu'une seuleroute.Et encore! « On ne peut entrer et sortir que par Yabassi »,assure un élu local.

Les quelque 6000 habitants de cette commune de 2000 kilomètres carrés souhaitent vivement que ça change. Les membres du conseil municipal et lemaire de la localité, Laurent Lovet,l'ont fait savoir aux sénateurs Rdpc du Littoral, présents ce mardi 21 février à Yingui, dans le cadre de leur tournée de compte rendu parlementaire.

« Des bulldozers ont défilé ici, on a vu tant et tant de noms de sociétés,mais à la fin, rien. Nous avons besoin de la route. C'est très grave, nous ne savons plus comment faire » dira un cultivateur qui prenait part à la réunion de travail conduite parle sénateur Siegfried David Etame Massoma.Sur la question de cette infrastructure d'importance, les membres de la Chambre haute du Parlement se sont voulus porteurs de bonnes nouvelles. Annonçant que la route Douala-Bonepoupa-Yabassi, d'un coût de 20 milliards de francs, a été programmée dans l'exercice budgétaire 2017. « Une bretelle venant à Yingui devrait pouvoir se réaliser vite », a précisé le sénateur Etame Massoma.

Les sénateurs rappelleront que cette route était souhaitée delongue date.La rencontre a, en outre, permis aux parlementaires d'entretenir leur auditoire sur des lois ou des dispositions de loi en vigueur depuis peu au Cameroun : la loi de finances, lenouveau code pénal (notammentsur l'aspect des peines alternatives,la question de l'adultère, l'expulsiondu foyer et les offenses sexuelles),etc.

Les conseillers municipaux de Yingui et les autres habitants présents retiendront que le budget 2017 est consacré, pour l'essentiel,à la poursuite de l'effort consenti pour la réalisation des infrastructures d'une part, et à l'appui au développement du secteur privé (avec une place importante faite à l'agriculture)d'autre part. Pour le reste, les sénateurs ont offert des formations dont devraient bénéficier sous peu le personnel communal