Congo-Kinshasa: Le casse-tête du Rassemblement de l'opposition pour se trouver un chef

Dans ce contexte, comment garantir que les ambitions politiques des uns et des autres soient satisfaites et éviter l'éclatement ? C'est tout le casse-tête en cours depuis une semaine.

Pour remédier à ce problème, certains suggèrent de modifier la structure même du Rassemblement et d'ajouter à la présidence du conseil des sages, une présidence politique et même un président de conseil de coordination.

En début de semaine, la principale difficulté était celle du nombre de candidats : six pour un seul poste. Avec chacune des composantes du Rassemblement qui réclamait cette présidence du conseil des sages. Surtout les deux poids lourds, le G7 et l'UDPS, dont les concurrents soulignent qu'elle revendique déjà la primature.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.