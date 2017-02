Gambie: Limogeage du chef de système pénitentiaire du régime Jammeh

Une fois jugés, ils étaient renvoyés dans le système officiel et notamment la tristement célèbre Mile Two. La prison centrale dont une partie était sous haute sécurité. C'est dans cette zone, inaccessible aux observateurs, qu'étaient gardés les prisonniers politiques.

Mais 10 ans plus tard, David Colley tombe en disgrâce et passe de l'autre côté du miroir. Accusé d'avoir volé un générateur, il passe plusieurs semaines derrière les barreaux. Il reprend son poste en 2008 avant d'être à nouveau limogé par Yahya Jammeh en 2012, qui le réintégrera l'année suivante.

