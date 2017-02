Cameroun: Ligue 1 - Moubandje et Toulouse ne relâcheront pas contre Nancy

François Moubandje et Toulouse ont obtenu dimanche dernier un match nul inespéré sur le terrain du PSG. Gonflé a bloc et très confiant après ce match d'il y a une semaine, le TFC va affronter une équipe de Nancy mal en point ce samedi. Mais le mot d'ordre est clair, pas question de relâcher parce que les Nancéiens sont en grande difficulté.

«Le coach n'arrête pas de nous le dire, il ne faut pas de relâchement, ce qui peut être fatal à Nancy justement. C'est une équipe qui joue le maintien. On se rappelle très bien que l'année dernière nous aussi on jouait le maintien, on était dificile à jouer et on voulait justement prendre les trois points pour pouvoir nous sauver. Ils ont aussi des bons joueurs, ça ne va pas être facile, c'est un synthétique là-bas. Maintenant c'est à nous d'être bien concentré, si on défend bien on aura des opportunités devant », a déclaré Moubandje dans une interview accordée à L'Equipe.