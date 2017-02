Burkina Faso: FESPACO 2017 - 26 films en lice pour le ''prix Thomas Sankara"

Cette soirée, devenue une tradition à chaque édition du Festival, vise entre autres, à valoriser et à promouvoir le court-métrage et tous les professionnels du cinéma, à encourager la jeune génération de cinéastes à réaliser leurs ambitions créatives et artistiques, en les rapprochant des pionniers, à susciter davantage l'intérêt des partenaires à accompagner les jeunes cinéastes qui débutent par le court métrage.

« Le ‘'prix Thomas Sankara", nous l'avons créé dans la continuité de ce que nous pensons être important du travail du cinéaste, qui est celui de la mémoire. Nous avons toujours une sorte de faiblesse au niveau de la mémoire et nous avançons souvent en ayant peur de nous construire avec notre passé, alors que nous avons une des plus belles pensées qui traversent beaucoup de continents», a-t-il soutenu.

Créé en novembre 2014, ce prix, en partenariat avec Canal +, honore et célèbre pour la 2e fois consécutive, la mémoire du père de la Révolution burkinabè, qui fut selon M. Balufu, un véritable mentor du cinéma africain et rassembleur des cinéastes panafricains.

Trois millions de francs CFA, une attestation et un trophée. C'est la composition du ‘'prix Thomas Sankara", qui va récompenser le réalisateur et le producteur de l'un des 26 films courts de la sélection officielle du FESPACO 2017. L'initiateur du prix, le cinéaste, Balufu Bakupa-Kanyinda, l'a fait savoir aux hommes des médias, le 23 février 2017 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse.

