Afrique de l'Ouest: Tennis - Le Togolais Abissoubié Batazi remporte la 6-ème édition de l'Open Rotary Club de Dakar

Selon lui, le temps où le tennis était considéré comme un sport de riche est révolu. "La majeure partie des jeunes et enfants qui ont pris part à ce tournoi sont justes doués et aiment ce sport", a-t-il dit, soulignant que "s'il y avait un peu plus de moyens et de courts de tennis en banlieue, sûr que de vrais champions en sortirait".

"Il y a toujours les mêmes qui gagnent en finale, et à mon sens, il faut aussi encourager ceux qui suivent les vainqueurs, parce qu'aussi l'idée c'est de contribuer à la promotion et à la vulgarisation de ce sport au Sénégal", a-t-il.

En sus des enveloppes pour les finalistes, demi-finalistes et quart de finalistes, les organisateurs ont remis plus de cinquante coupes aux participants, surtout aux lutins chez qui même les demi-finalistes ont reçu des trophées de participation.

Plus de 250 participants ont pris part à ce tournoi inscrit sur le calendrier fédéral et qui se joue tous les ans au mois de février, sur 3 semaines de compétition avec cette année14 tableaux.

Lors du premier set, c'est pourtant Languina, tête de série numéro 1, qui avait annoncé la couleur en remportant la manche (6-4), avant de se faire rattraper au deuxième set par son vis-à-vis (3-6) et de perdre carrément le gain de la partie au troisième et dernier set (3-6).

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.