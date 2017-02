Togo: Cyclisme - La Fédération organise une présélection pour le Tour international

La Fédération Togolaise de Cyclisme organise ce samedi et dimanche une course de présélection en vue du tour cycliste du Togo qui aura lieu du 11 au 16 avril 2017.

Après une course de 133 km, Aganka Raouf a franchi premièrement la ligne d'arrivée. Le numéro un togolais devance Toulassi Dodji et Daku Edem, respectivement deuxième et troisième. Une quarantaine de cyclistes issus des clubs togolais ont pris part à cette course qui s'est déroulée sur le tronçon, Adetikopé-Nostè-Adetikopé.

Au total 20 coureurs sont retenus pour la deuxième épreuve qui est la course contre la montre individuelle. Pour cette dernière course de présélection, les coureurs sélectionnés seront lancés à deux minutes d'intervalles sur une distance de 40 km entre Tsévié et Ahepé.

Cette dernière épreuve déterminera les 14 cyclistes qui vont prendre part à la mise au vert qui aura lieu à Danyi dans la préfecture de Kloto.

L'équipe technique de la FTC a fait savoir que les critères de combativité, de volonté et des qualités intrinsèques (rouleur, sprinteur ou grimpeur) sont recherchés chez les cyclistes : « Ces critères sont retenus dans le souci de faire une sélection perfectible afin d'atteindre les objectifs de la fédération pour la 26è édition du Tour du Togo » a expliqué Albert Zilevou, vice-président de la FTF.