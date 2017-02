Vous voulez accélérer la rentabilité de votre investissement, réaliser de meilleurs profits en bourse ? La Banque atlantique Sénégal propose des solutions par le lancement et la commercialisation de deux nouveaux produits en rapport avec les opérations boursières.

Par la signature de conventions de partenariat pour la commercialisation de produits financiers à travers les guichets du réseau Banque Atlantique au Sénégal, les sociétés de gestion d'actifs, Atlantique Finance(AFIN) qui fête ses 15 ans-, Atlantic Asset Management(AAM) et la Banque atlantique Sénégal ont procédé au lancement d'un fonds de placement et d'un compte de titres.

« Ces produits novateurs permettront aux clients, les particuliers comme les institutions d'accéder aux services de la bourse. Ce qui leur offrira une rentabilité forte de leur épargne », a déclaré le directeur général de Banque Atlantique-Sénégal, M. Mostapha Dafir, lors de la cérémonie de signature ce vendredi 24 février 2017.

Par ces conventions, la Banque Atlantique se positionne comme un guichet avancé dans le cadre de la commercialisation des produits financiers développés par Atlantique Finance et Atlantic Asset Management, lui permettant ainsi d'élargir son offre de produits à destination de sa clientèle, en lui donnant accès au marché financier.

La Banque Atlantique Sénégal se positionne donc comme le relais d'AFIN et d'AAM au Sénégal. Elle bénéficie, à ce titre, de l'expertise et de l'accompagnement de ces deux institutions pour satisfaire au mieux sa clientèle par des solutions financières innovantes adaptées à son environnement économique.

Le titulaire d'un compte titres pourra investir sur le marché financier régional et acquérir des actions et ou obligations cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM). Contrairement au compte bancaire, le compte titres ne porte que des valeurs mobilières.

Le fonds commun de placement, quant à lui, comporte deux volets : croissance et sécurité. Le premier permet à l'investisseur ou le client de prendre des parts d'actions et d'obligations dans des sociétés rentables et présentant des potentialités de croissance.

Le fonds commun de placement sécurité, comme son nom l'indique offre au client de Banque Atlantique de réaliser un revenu en plus-values à moyen et long terme, moyennant un risque maîtrisé à travers des placements sécurisés, mieux rémunérés que les placements classiques.

Le directeur général d'Atlantic Asset Management, M. Bafétégué Barro, a du reste rappelé que « l'actif sous gestion pour ces deux fonds communs de placement s'est élevé à 39,2 milliards de francs CFA à fin 2016 ».

Il ajoute que « ... C'est un autre pas dans la direction de l'amélioration de l'offre de produits à proposer aux clients Banque Atlantique.... . ». Poursuivant, il indique que : « ... Faire fructifier l'épargne de nos clients, reste la priorité d'Atlantic Asset Management.»

M. Abdelmoumen Najoua, directeur d'Atlantic business international a présenté les objectifs du groupe en matière de développement commercial des produits financiers, et ce en liaison avec la vision stratégique adoptée pour la promotion du rôle et de la contribution de la banque de détail dans les agrégats globaux d'Atlantic Business International et du Groupe Banque Centrale Populaire.

Toujours selon ce dernier, « Ces nouveaux produits de Banque Atlantique, en attendant d'autres projets à venir, s'inscrivent dans une stratégie de mise en œuvre d'activités bancaires entamées couvrant la période 2012-2020 ».