Cote d'Ivoire: Azalai Abidjan - 24 milliards de fcfa pour sortir de terre un bijou hôtelier haut de gamme

Première chaîne hôtelière en Afrique de l'Ouest, le groupe Azalaï est doté d'une expérience de plus de 20 ans, et est présent dans plusieurs pays africains dont le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie, et le Mali où se trouve le siège.

« 24 milliards de FCFA ont été investis pour la réalisation de l'hôtel d'Abidjan », a affirmé l'entrepreneur malien de l'industrie hôtelière, Mossadeck Bally. Ce dernier estime que « l'impact de cet instrument de production sera important pour l'économie de la ville d'Abidjan ». Devenue grand pôle économique ces six dernières années, la ville d'Abidjan vient d'étrenner un joyau architectural aux fortes couleurs du désert africain via le label Azalai hôtels.

