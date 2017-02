C'est à travers une conférence de presse ce dimanche à Franceville que les organisateurs ont lancé l'édition 2017 du Tour cycliste international du Gabon appelé Tropicale Amissa Bongo. Devant la presse, quelques leaders et favoris annoncés de l'épreuve.

Sur la table d'honneur, la star de cette édition 2017, Thomas Voecker et son coéquipier Yohan Gene de l'équipe Direct Energie, l'Erythréen Tesfom Okubamariam, meilleur cycliste de l'année 2016, le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana et le parrain Bernard Hinault. Morceaux choisis.

Voeckler: « J'ai choisi de venir sur la Tropicale car j'ai beaucoup d'affection pour cette épreuve. C'est ma dernière année et j'ai privilégié une course au soleil agréable au lieu de Paris-Nice qui est très compliqué. Je suis de plus en plus vieux et je suis comme un diesel alors que je viens au chaud pour débloquer le moteur. Le Tour de France sera ma dernière course »

Gene: « Il y a de bons athlètes sur cette édition. Il faudra être vigilant. Dès le départ, ce sera dur mais l'ambition est de remporter une étape sur cette Tropicale ».

Okubamariam: « l'objectif est de se battre pour gagner des étapes. J'ai une bonne équipe. On peut se battre pour la victoire victoire. La Tropicale est une bonne compétition ».

Uwizeyimana: « je suis le seul Rwandais vainqueur d'étape sur l'épreuve. Le but est de rééditer l'exploit. Notre équipe est jeune mais a du potentiel ».

Hinault: « ce qui me plait lorsque je viens sur la Tropicale, c'est de voir la progression des coureurs africains. On voit qu'il y a des progrès aussi bien tactiquement que physiquement. Aujourd'hui, il y a des Africains sur le Tour de France, impensable il n'y a pas très longtemps. J'aurais aimé faire une Tropicale durant ma carrière ».

Première étape ce lundi entre Moanda et Akieni longue de 150 km.