Algérie: 41e anniversaire de la proclamation de la RASD - Le Président cubain réitère sa "solidarité avec le peuple sahraoui"

Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupée par le Maroc depuis 1975. En 1966, il a été inscrit sur la liste des territoires non autonomes donc, éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la proclamation de l'indépendance aux pays et peuples colonisés.

Résolu plus que jamais, à poursuivre sa "bataille sacrée et juste", le peuple sahraoui célèbrera lundi, 27 février, le 41ème anniversaire de la proclamation de la RASD.

"A l'occasion du 41ème anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique, je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations et réitérer notre solidarité avec la juste cause du peuple sahraoui", a écrit le président Raul Castro dans sa lettre dimanche au président de la République sahraouie, reprise par l'Agence sahraouie SPS.

