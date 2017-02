Sénégal: 10 milliards de FCFA de l'AFD à la CNCAS

"Nous avons également misé sur la qualité des produits sélectionnés, insisté sur leur labellisation, l'emballage et la certification pour répondre aux normes internationales, pour mieux faire face à la concurrence", a expliqué Malick Diop, convaincu que les produits de qualité présentés aux différents salons et foires assureront eux-mêmes leur distribution.

La CNCAS, qui a préfinancé la participation sénégalaise au SIA pour un montant compris entre 250 et 300 millions de francs CFA, est venue voir les bonnes pratiques dans les itinéraires agricoles, s'enquérir de la dynamique des marchés internationaux, a dit son directeur général, soulignant que sa structure a l'ambition de devenir l'une des plus performantes dans les 5 prochaines années.

Selon M. Ndiaye, "il est également important pour la banque de venir voir les dernières évolutions technologiques, ce qui se passe en matière de développement agricole, établir des contacts avec la diaspora qui, de plus en plus, est intéressée par un retour au pays".

La CNCAS, qui est "un acteur clé" du monde agricole, est présente au 54-e SIA, pour montrer "ce qui se fait au Sénégal en matière de modernisation de l'agriculture, d'intensification du système de production et des filières et chaînes de valeur, pour aller vers l'émergence", a déclaré son directeur général.

"Nous allons conclure avec notre partenaire, l'AFD, et avec l'appui du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, un accord sur une ligne de crédit de 15 millions d'euros (environ 10 milliards de frs CFA) sur 15 ans et un différé de 5 ans pour financer les investissements dans l'agriculture", a soutenu M. Ndiaye.

