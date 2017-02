Cameroun: Kylian Mbappé - L'attaquant franco-camerounais ciblé par Man. City

Kylian Mbappé est sans nul doute le jeune joueur qui fait le plus vibrer l'Europe en ce moment. Auteur d'un match exceptionnel vendredi lors de la victoire de Monaco à Guingamp, l'attaquant d'origine camerounaise a été encore plus brillant quelques jours plus tôt contre Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des champions. De quoi susciter l'admiration de Pep Guardiola.

A en croire The Sun, l'entraîneur de City a ciblé Mbappé et aurait fait de lui sa priorité pour l'été prochain. Avec 12 buts et 9 passes décisives en 26 matches depuis le début de la saison, Mbappé n'est pas facile à recruter en dépit de ses 18 ans.

Monaco ne veut le laisser partir que contre une somme de 60 millions d'euros. De quoi décourager Manchester City ? Le Real Madrid, Arsenal et le Bayern Munich sont aussi intéressés.