Egypte/Mali: CAN U20 2017 - Les pharaons comptent bien tirer son épingle du jeu

Pour son entrée dans la CAN U20 Zambie 2017, la Guinée aura la lourde mission d'affronter le pays… Plus »

Et ça tombe bien, puisque son capitaine, Omar Radwan, promet que les joueurs feront tous les sacrifices « pour permettre à la sélection nationale de briller et d'atteindre ses objectifs ».

«Nous avons ici les huit meilleures équipes africaines et elles ont toutes comme premier objectif de se qualifier pour la Coupe du monde et ensuite viser le sacre continental. Ce sera difficile d'entrer en demi-finales mais on fera face », a-t-il déclaré en conférence de presse, conscient qu'il affrontera aussi la Zambie, pays organisateur, et la Guinée.

