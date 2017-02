Sénégal/Soudan: CAN U20 2017 - Koto appelle ses joueurs à « souffrir les uns pour les autres »

Finaliste de la dernière CAN U20, le Sénégal débarque à la CAN U20 2017 avec un statut de favori. Après avoir éliminé la Tunisie et le Ghana dans les éliminatoires, les Lions se doivent de confirmer à la phase finale proprement dite.

Mais pour y arriver, « il faudra être vigilant, humble mais tout autant déterminé parce qu'il ne sert à rien d'éliminer le Ghana, un gros bras du football africain, si on doit se contenter des accessits », indique au micro de Caf Online Joseph Koto, entraîneur des moins de 20 ans sénégalais depuis quatre ans.

« Cela ne peut se faire qu'en acceptant de souffrir les uns pour les autres. La CAN, c'est le plus haut niveau et tous les adversaires doivent être pris au sérieux », ajoute-t-il, estimant que l'équipe à les moyens de le faire mais qu'il faudra le démontrer sur le terrain.