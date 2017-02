«Notre idée est d'éviter la désinformation», a-t-il indiqué. Au préalable, avant de débattre avec la MINEFID, le Club a adopté les rapports moral, financier et d'audit du bureau à mi-mandat. Et un nouveau membre a été coopté.

Ensuite, abordant la question de la dette intérieure, Rosine Coulibaly s'est voulue formelle : le gouvernement burkinabè n'est pas mauvais payeur. Elle a alors fait la part des choses entre dette régulière et irrégulière ainsi que celle vis-à-vis des sociétés d'Etat, selon la régularité des opérations respectant ou non la procédure de dépense publique.

C'est en ce sens que, à l'entendre, la facture normalisée, et bien d'autres mesures auraient été prises pour renforcer l'action de recouvrement de l'impôt et lutter contre la fraude fiscale.

Et justement pour la mobilisation de ces ressources, notamment celles internes, Mme Coulibaly a sollicité un accompagnement adéquat du secteur privé. Elle a fait référence au partenariat public-privé et au civisme fiscal des acteurs.

Par ailleurs, plus de 52% du budget 2017 seront consacrés aux dépenses d'investissement dans les secteurs de l'eau potable et de l'assainissement pour environ 235 milliards de francs CFA, a-t-elle ajouté.

Son maître-mot à l'adresse des « businessmen » a été : développez vos affaires, payez les impôts et combattez la fraude fiscale ! Il faut dire que la Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID), Rosine Coulibaly, avait bien préparé sa « soirée PNDES », ses collaborateurs l'ayant précédée de peu pour distribuer à l'assistance, des prospectus présentant les potentialités économiques du Burkina Faso.

Le Club des hommes d'affaires franco-burkinabè (CHAFB) a échangé avec la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly, le jeudi 23 février 2017, à Ouagadougou, autour de la loi de finances 2017 et de la dette intérieure du pays.

