Alger — L'ex-chef de l'unité aérienne de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Chouaib Oultache, accusé de l'assassinat de l'ancien DGSN Ali Tounsi, a déclaré que le mobile du crime "n'a pas de lien avec la transaction de modernisation de (DGSN)", affirmant qu'il avait tiré sur la victime parce ce dernier l'avait traité de "traître", selon l'arrêt de renvoi du tribunal criminel de la cour d'Alger présidée par Amar Belkherchi.

Selon l'arrêt de renvoi composé de 73 pages, le colonel Chouaib Oultache a déclaré au juge d'instruction que "l'assassinat de Ali Tounsi n'a aucun lien avec les transactions de modernisation de la DGSN", ajoutant qu'il "n'avait pas l'intention de tuer M. Tounsi".

"Il est entré, selon ses dires, dans le bureau de la victime pour demander le report de la réunion sur la transaction de modernisation de la DGSN et n'avait pas l'intention de commettre un crime, mais la victime l'a accueilli de manière déplaisante, lui reprochant d'avoir attribué la transaction à son gendre, et l'a traité de "traître", ce qui a poussé l'accusé à dégainer son arme à feu et tirer sur l'ancien DGSN".

Selon l'arrêt de renvoi, après avoir commis son forfait, Oultache a appelé le secrétaire lui demandant "de faire venir l'ancien chef de la sûreté de la wilaya d'Alger Abdelmoumene Abd Rabou et Dalmi Youcef le directeur de cabinet de la victime". Oultache a brandi son arme sur eux, blessant Abd Rabou à l'épaule. Il est également accusé de tentative d'homicide volontaire avec préméditation.

La séance de la matinée a pris fin et devra reprendre l'après midi avec l'interrogatoire de l'accusé Chouaib Oultache.

Procès de l'assassinat de Ali Tounsi: "J'étais en légitime défense, je ne voulais pas le tuer" (Oultache)

L'ex-chef de l'unité aérienne de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), Chouaib Oultache, accusé de l'assassinat de l'ancien DGSN, Ali Tounsi, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de tuer son Directeur et qu'il avait "ouvert le feu sur lui pour se défendre après que ce dernier l'a attaqué avec un objet tranchant (coupe-papier)", selon l'arrêt de renvoi lu dimanche par le tribunal criminel près la Cour d'Alger.

Lors de l'instruction, Chouaib Oultache avait déclaré s'être "rendu ce jour-là au bureau de son Directeur pour demander le report d'une réunion sur les résultats de la modernisation de la DGSN", soulignant que "la victime qui l'avait froidement accueilli, l'avait traité de traître et attaqué avec un objet tranchant (coupe-papier)". L'accusé a indiqué avoir "ouvert le feu sur son Directeur pour se défendre", indique l'arrêt de renvoi de 73 pages.

Chouaib Oultache a, en outre, exprimé ses "regrets" et "demandé pardon au peuple algérien", selon l'arrêt de renvoi.

Le tribunal criminel d'Alger a accepté, avant le début du procès, d'entendre 7 témoins sur une liste de 12 présentés par la défense et de près d'une quarantaine d'autres témoins convoqués par le tribunal mais dont la majorité n'ont pas répondu à la convocation.

L'avocat de la défense, Me Mohamed Tayeb Belaarif a affirmé, dans une déclaration à l'APS avant le début du procès, qu'il n'avait jamais demandé la convocation de hauts responsables de l'Etat pour comparaître comme témoins (...). De même pour la défense de la partie civile, Chenaif Fatma Zohra qui a soutenu n'avoir pas formulé cette demande, soulignant que ces informations n'étaient pas fondées.

Il s'agit, selon eux, de l'ancien ministre de l'intérieur, Yazid Zerhouni et du général Mohamed Mediene (Toufik), ex chef du Département du renseignement et de la sécurité (DRS).