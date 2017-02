Algérie: Une centaine d'exposants nationaux et étrangers au salon des transports d'Alger

Alger — Le 4e salon international des transports, des services logistiques et de la mobilité s'est ouvert dimanche au Palais des expositions Pins Maritimes, à Alger, avec la participation d'une centaine d'exposants algériens et étrangers.

Ce salon, qui s'étalera sur trois jours, se tient avec la participation de 90 entreprises algériennes, ainsi que plusieurs entreprises venant de Hongrie, Pologne, Chine, France, Luxembourg, Suisse et d'Allemagne.

L'objectif, selon les organisateurs, est de créer un espace d'échanges entre les opérateurs et de fournir une plateforme d'affaires mettant en relation opérateurs et décideurs dans le secteur des transports ferroviaire, maritime, routier et aérien.

Le salon propose une gamme variée de technologies et services adaptés aux investissements en Algérie par des fournisseurs, des distributeurs d'équipements et des partenaires algériens et étrangers.

Selon les organisateurs, il est attendu quelque 4.000 visiteurs professionnels algériens et étrangers à la recherche d'opportunités d'échanges et de partenariat.

"C'est une occasion pour rassembler les professionnels pour découvrir ce qui a été fait par les pouvoirs publics et les programmes réalisés dans le transport, la logistique et les infrastructures", a déclaré Ait Abdellah Boubakeur, Inspecteur générale au ministère des Travaux publics et des transports.

Rencontrés lors de l'ouverture du salon, des opérateurs estiment qu'en dépit des efforts consentis pour le développement du secteur des transports, les investisseurs doivent s'organiser et développer "un réseau de partenariat fiable".

"Les opérateurs doivent s'organiser et développer un réseau de partenariat fiable. La confiance doit régner entre les opérateurs dans le sens de s'organiser davantage afin d'atteindre le but de réduire les coûts de transports dont l'impact est direct sur les prix des produits", indique Kamel Chakour, représentant d'un groupe privé spécialisé dans le transport routier de marchandises et l'entreposage sous douane.

Pour sa part, Kamel Djebara, responsable d'une entreprise privée opérant dans la logistique, il appelle à "la mutualisation des moyens entre opérateurs afin de créer en Algérie des plateformes logistiques géantes regroupant plusieurs transporteurs".

Au programme du salon, des conférences sur la sécurité routière et des ateliers sur le transport maritime, ferroviaire et sur les coûts du transport et la logistique.