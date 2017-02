Sénégal: CAN U 20 - Aliou Badji a toujours foi en lui

L'attaquant sénégalais Aliou Badji, muet lors des trois derniers matchs amicaux de préparation de l'équipe nationale junior, assure être loin d'avoir perdu confiance en ses moyens de marquer des buts.

"Non, il n'y a aucun doute à mon sujet : je suis bien dans ma tête et je vais à la compétition tranquillement", disait-il, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national par le ministre des Sports, Matar Ba.

Le Sénégal a battu à deux reprises le Kenya 2-0 puis 3-0 et l'équipe locale de la Gambie 2-1 pour ses trois derniers matchs tests.

Aliou Badji, ancien attaquant du Casa Sports, est le meilleur buteur du tournoi de l'UEMOA en décembre dernier, à Lomé, avec quatre buts. Badji, qui a signé un contrat de quatre ans en faveur du Djurgarden FC en Suède, dit "attendre fiévreusement la phase finale de la CAN des moins de 20 ans".

"La CAN est toujours un rêve pour un jeune footballeur africain. Pouvoir en disputer une à notre âge, c'est immense", a lâché le jeune attaquant, qui a largement contribué à la qualification des juniors à la phase finale Zambie 2017 (26 février au 12 mars).

Au sujet de ses ambitions, il a déclaré qu'elles sont collectives "en premier", tout en précisant que "c'est faire aussi bien que la génération précédente".

"Nous savons que ce ne sera pas facile mais nous avons vécu des moments tellement importants ensemble, que nous savons qu'il est possible de déplacer collectivement", a indiqué l'attaquant sénégalais.

"Et le plus important n'est pas que je finisse meilleur buteur du tournoi, parce que nous misons beaucoup sur cette compétition", a ajouté le longiligne attaquant, vainqueur avec les juniors du tournoi de Doha (Qatar), en septembre dernier et celui de l'UEMOA en décembre, à Lomé au Togo.

"Le Sénégal doit s'attendre à vivre des moments difficiles, mais nous sommes préparés à faire face à tout", a-t-il rassuré, se réjouissant d'avoir la chance de faire partie d'un groupe aussi talentueux.

"Il y a beaucoup de talents dans ce groupe, mais quand il faudra souffrir ensemble pour arriver au bout, je vous assure que ce groupe sait aussi le faire", a-t-il dit. Le premier objectif, a-t-il rappelé, est de se qualifier en demi-finale pour jouer la Coupe du monde de la catégorie en mai-juin prochains, en Corée du Sud.

Le Sénégal, finaliste de la CAN des moins de 20 ans en 2015 et qui a éliminé respectivement la Tunisie et le Ghana, démarre la CAN 2017 des moins de 20 contre le Soudan, ce lundi à Ndola.

Le Soudan a éliminé le champion d'Afrique en titre, le Nigeria (1-2 et 3-2), en allant chercher sa qualification chez son adversaire.