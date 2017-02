Un policier a déjoué une attaque suicide dimanche soir à Constantine, dans l'est de… Plus »

Il a, dans ce sens, annoncé l'ouverture "prochaine" de liaisons entre les universités d'Oum El Bouaghi, Jijel, Biskra, Batna et Sétif pour assurer tout le confort à la communauté estudiantine et la mise en service également d'une voie reliant Constantine à Annaba.

Parallèlement, le même responsable a souligné que sa Société entend créer un "équilibre" entre la performance réalisée dans le transport des marchandises et le service offert en matière de transport de voyageurs à travers notamment la modernisation des wagons et le renforcement des prestations dans le domaine des trains urbain, suburbain et inter wilayas.

Dans ce sens, le même responsable a indiqué que parmi les sites industriels ciblés par cette opération figurent le complexe Bellara (Jijel), l'entreprise de fabrication de sel implantée à Biskra et les deux (02) cimenteries situées dans cette même wilaya, en plus du complexe national de fabrication de ciment de la région de Sigus dans la wilaya d'Oum El Bouaghi.

