Ile Maurice: Prix de l'électricité - Collendavelloo donne la réplique à Bérenger

C'est la seconde fois en quelques mois que la succursale de la State Bank of Mauritius (SBM) située à la… Plus »

Interrogé au sujet de la polémique suscitée par les biscuits de Rum and Sugar, l'entreprise de Sheila Hanoomanjee, le leader du Muvman Liberater a avancé que c'est une question «strictement commerciale», évoquant l'offre et la demande.

Et commentant la hausse des prix des carburants, le ministre de l'Energie et des Services publics affirme : «C'est obligé d'avoir un impact sur les tarifs de l'électricité. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain nous allons augmenter les prix de l'électricité. Je dois penser à ce qui va arriver si le prix de l'électricité monte.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.