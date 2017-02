Algérie: Constantine - La pièce "Ghourourou Essorsor " chaleureusement ovationnée

Constantine — La pièce "Ghourourou Essorsor " de l'association El Massil dont la générale a été présentée samedi au théâtre régional de Constantine (TRC), a été chaleureusement et longuement ovationnée par le public, a-t-on constaté.

Ecrite et mise en scène par Salaheddine Torki, cette oeuvre destinée aux enfants a plongé le jeune public dans une profonde réflexion autour des notions d'entraide, de l'union et de l'amitié, au cours d'un spectacle très "mouvant" et des acteurs occupant toute la scène.

La pièce mis en évidence l'importance de préparer l'avenir et de se prémunir contre les besoins dans les moments difficiles à travers la fable de la cigale, la fourmi, le khenfous et l'araignée.

En prévision de l'hiver, la fourmi, prévoyante n'a pas perdu son temps et a oeuvré à mettre de la nourriture de côté, le khenfous l'a également imité alors que la cigale continue à chanter.

Quand l'hiver est arrivé, la fourmi et le khenfous bien au chaud étaient à l'abri du besoin alors que la cigale cherchait de la nourriture.

Les scènes s'enchainaient et l'araignée qui voyait en la cigale "un repas copieux" guettait son moment de faiblesse.

La fourmi et le khenfous sont intervenus et ont sauvé la cigale de l'emprise de l'araignée dans une scène de solidarité et d'entraide.

Sur une scénographie signée Nacera Ben Zeta et une musique de Mohamed Yazid Belkhir, quatre comédiens, Saad Kimouche, Khaled Ferradji, Aymène Hamoudi et Mimène Tourki ont campé les rôles principaux de cette pièce.

Une tournée est programmée pour la présentation de cette oeuvre théâtrale dans une vingtaine de wilayas dont Skikda,Tipaza, Annaba, Batna et Oum El Bouaghi et cela après 15 spectacles prévus sur les planches du TRC, a fait savoir M. Tourki.