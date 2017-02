Algérie: 41e anniversaire de la proclamation de la RASD - Le président mexicain veut "renforcer les liens d'amitié et de coopération"

Chahid El — Le président mexicain, Pena Nieto a adressé un message de félicitations au président sahraoui Brahim Ghali à l'occasion du 41ème anniversaire de la création de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), dans lequel il a exprimé sa ferme volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

"Au nom du peuple du Mexique, il m'est un honneur de vous exprimer mes plus chaleureuses félicitations pour la célébration du 41ème anniversaire de proclamation de la République arabe sahraouie démocratique", a écrit le président mexicain dans son message au président de la République sahraouie, repris par l'Agence de presse sahraouie (SPS) dimanche.

Il a également exprimé sa "ferme volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération" entre les deux peuples sahraoui et mexicain "pour le développement mutuel et le bien-être".

Le président du Mexique a en outre adressé un message similaire au Premier ministre sahraoui, Abdelkader Taleb Oumar.

Dans un contexte marqué par des victoires aux plans juridique et diplomatique et une campagne de solidarité internationale de large envergure, le peuple sahraoui célèbrera lundi le 41ème anniversaire de la proclamation de la RASD, résolu plus que jamais, à poursuivre sa "bataille sacrée et juste".

Les Sahraouis, dont ceux ayant contribué à poser un 27 février 1976, le jalon constitutif de l'Etat sahraoui, commémorent cet anniversaire avec fierté et dignité, d'autant plus que la proclamation de la République sahraouie par le Front Polisario, à Bir Lahlou (territoires libérés), est intervenue au lendemain du départ du dernier soldat espagnol du territoire sahraoui et le début de la nouvelle guerre de libération contre l'occupant marocain.