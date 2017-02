Maroc: Développement des filières agricoles à haute valeur ajoutée

Larache accueille la première édition du Festival national des petits fruits rouges La province de Larache abritera, entre les 16 et 19 mars la première édition du Festival national des petits fruits rouges.

«Valorisation des petits fruits rouges dans le cadre du Plan Maroc Vert, levier de développement agricole». Tel est le thème de ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Plan Maroc Vert en matière de développement des filières agricoles à haute valeur ajoutée, en l'occurrence la filière des petits fruits rouges.

Organisé par l'Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos (ORMVAL) et les professionnels de la filière des petits fruits rouges au niveau du bassin du Loukkos, ce Festival verra la participation de plusieurs sociétés agricoles spécialisées exposant les dernières techniques modernes de production des petits fruits rouges, des sociétés logistiques, des pépinières et de plus de 80 coopératives agricoles représentant les différentes régions du Maroc.

A noter que cet évènement se tient dans une province qui fait partie du plus grand bassin de production des petits fruits rouges qui occupent dans le périmètre du Loukkos, une superficie de 4.000 ha dont 2.800 ha de fraisier, 800 ha de myrtille et 400 ha de framboisier.

En effet, «la production totale des petits fruits rouges y avoisine les 130.000 tonnes annuellement, concentrant de ce fait 80% de la production nationale», ont rappelé les organisateurs dans un communiqué soulignant le fort dynamisme dont fait preuve la filière à l'export.

«Le volume exporté des petits fruits rouges représente 75% de la production totale des fraises, 90% des framboises et 95% des myrtilles.

Les marchés d'exportation sont très diversifiés, au total 30 pays destinataires : 16 pays de l'Union européenne et les pays du Golf, l'Australie, du Nord d'Afrique et de l'Amérique Latine», peut-on lire dans ce document.

Notons aussi que cette filière réalise annuellement un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard de dirhams avec la création de 4 millions de journées de travail.

Organisée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime et de la province de Larache, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil provincial et la municipalité de Larache, cette première édition s'est fixé comme objectifs de créer un espace de promotion et d'investissements dans la filière des petits fruits rouges; promouvoir les échanges d'expériences et des connaissances entre les différents opérateurs de la filière ainsi que le développement des partenariats et de communication entre les différents producteurs, fournisseurs, exportateurs et intermédiaires marocains et étrangers.

Cette édition entend aussi offrir un espace de découverte des différents produits de la filière et les nouvelles technique mises au point pour l'amélioration de la productivité et de la qualité des petits fruits rouges frais et transformés ainsi que l'identification des axes d'intervention pour le développement de la filière en exploitant les potentialités existantes, expliquent les organisateurs.

Outre des visites de terrain à des fermes modèles, spécialisées dans la production de myrtille et de framboise, cette première édition propose deux journées scientifiques «qui seront l'occasion pour les professionnels, producteurs et chercheurs de débattre des perspectives de développement de la filière des petits fruits rouges», explique-t-on. Ajoutons qu'en marge de ce rendez-vous, des groupes folkloriques et des chanteurs animeront la ville de Larache lors des soirées prévues à cette même occasion.