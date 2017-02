Algérie: Législatives - La HIISE œuvre à aplanir les difficultés pour un vote dans la transparence

Annaba — Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a affirmé dimanche que son instance œuvrait à aplanir toutes les difficultés pour permettre au citoyen de participer avec force aux prochaines élections et donner sa voie à qui il veut dans la transparence.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre de coordination au siège de la permanence de la commission de wilaya d'Annaba de la HIISE, M. Derbal a assuré que l'instance qu'il préside est un "plus positif dans la vie publique du pays et un signe de la grande détermination à respecter les lois qui régulent le processus électoral et en garantissent l'intégrité".

Outre la mise en place des conditions d'intégrité des prochaines élections, toutes les parties concernées par la préparation de ces élections doivent se mobiliser pour assurer la transparence nécessaire pour une large participation, a encore affirmé M. Derbal.

Le président de la HIISE s'est enquis des préparatifs dans les centres et bureaux de vote prévus pour les prochaines législatives dans les deux communes d'Annaba et El Bouni, et a insisté sur le respect des lois régissant toutes les phases de l'opération électorale.

Selon les services de la wilaya, 144 centres et 956 bureaux de vote encadrés par plus de 7.000 agents seront ouverts à travers la wilaya lors des Législatives du 4 mai prochain.