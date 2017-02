Algérie: Le pays a toujours joué un "rôle clé" dans la stabilisation de la région

Alger — L'Algérie a toujours joué un "rôle clé" dans la région en tant que stabilisateur, a soutenu dimanche à Alger la ministre des Relations extérieures et du Culte d'Argentine, Susana Malcorra, la qualifiant de "partenaire responsable".

"L'Algérie a toujours joué un rôle clé dans la région en tant que stabilisateur. Je la qualifierai de partenaire responsable", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse, au terme de son entretien avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra.

Elle a ajouté que l'Algérie représentait un "partenaire historique" pour l'Argentine et elle a "un rôle encore plus grand", en raison de ce qui se passe (en Afrique) comme crime transfrontalier et terrorisme.

"Je vois le rôle clé que joue l'Algérie pour la résolution de la crise au Mali, en Libye et de manière plus large en Afrique", a-t-elle assuré.

Pour elle, le fait que l'Algérie tienne le poste de Commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine est l'indice qu'elle joue un "rôle important et clé".

Mme Malcorra a indiqué, par ailleurs, avoir évoqué les relations bilatérales, notamment économique, scientifique et la coopération Sud-Sud, relevant avoir abordé longuement le secteur de l'agriculture.

"Nous partageons l'idée que l'un des plus grand risques auquel le monde fait face est l'insécurité alimentaire, en raison du manque d'accès à la nourriture et à l'eau", a-t-elle souligné, ajoutant que l'Argentine peut travailler avec l'Algérie pour renforcer ses capacités dans le domaine de l'Agroalimentaire.

"Ce qui va non seulement aider l'Algérie, mais nous permettra de nous projeter ensemble dans le monde entier en tant que fournisseur de technologie et de nourriture", a-t-elle dit.

"Nous avons évoqué les questions bilatérales d'intérêt commun dans nos régions respectives et les questions multilatérales et nous pouvons y travailler ensemble aujourd'hui, où la notion de multilatéralisme, de mondialisme et d'ouverture sont devenus un vrai défi", a-t-elle souligné.

Mme Malcorra a indiqué, en outre, qu'elle était venue en Algérie, avec un message du président d'Argentine, Mouriciou Macri, signifiant que l'Argentine continue d'être au côté de l'Algérie, et le souhait de ce dernier de rencontrer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika dès que l'opportunité le permet.